Wolves de Nuno Espírito Santo conquista primeira vitória na Liga Inglesa

Golo de Adama Traoré aos 90+3 deu a vitória à equipa liderada pelo treinador português.

17:33

Um golo de Adama Traoré aos 90+3 deu este sábado a vitória ao Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, na visita ao West Ham, da quarta jornada da Liga inglesa de futebol.



Uma recuperação de bola do português Ruben Neves, que depois passou ao brasileiro ex-Estoril Praia Léo Bonatini, deu origem à jogada do golo do espanhol, que deu ao 'Wolves' a primeira vitória no regresso ao principal escalão do futebol inglês.



Antes, já o guarda-redes Rui Patrício tinha feito várias defesas, ao longo do jogo, para negar a vantagem à equipa da casa, que perdeu os quatro jogos até agora.



Com Patrício, Neves, João Moutinho, Diogo Jota e Hélder Costa no 'onze' e Rúben Vinagre a partir dos 87 minutos, a equipa de Nuno Espírito Santo subiu ao nono lugar com cinco pontos.



À mesma hora, o Everton, orientado por Marco Silva, cedeu um empate caseiro 1-1 com o Huddersfield, que marcou primeiro, pelo dinamarquês Billing (34), antes de Calvert-Lewin empatar para a equipa do português, dois minutos depois.



Na tabela classificativa, o Everton soma seis pontos e continua sem perder, somando uma vitória e três empates.



Depois da vitória do Liverpool em casa do Leicester (2-1), o Chelsea juntou-se aos 'reds' no topo da tabela, ao também somar a quarta vitória em outros tantos jogos, graças a tentos do espanhol Pedro (72) e do belga Eden Hazard (85). Tottenham ou Watford, que se defrontam no domingo, podem também somar 12 pontos.



Também em Londres, o Crystal Palace saiu derrotado por 2-0 da receção ao Southampton, que venceu pela primeira vez em 2018/19 graças a golos de Ings, assistido pelo português Cédric Soares, e do dinamarquês Hojbjerg.



Brighton e Fulham empataram 2-2 no outro encontro deste sábado, que fica completo com a receção do campeão Manchester City, de Bernardo Silva, ao Newcastle (17h30).