Zaidu desfalca FC Porto até ao final da época com rotura no joelho

O futebolista Zaidu sofreu no sábado uma rotura total do ligamento cruzado anterior e lateral externo do joelho esquerdo, devendo enfrentar uma paragem nunca inferior a seis meses, anunciou este domingo o FC Porto, da I Liga.

Finalista vencido da Taça das Nações Africanas (CAN2023) pela seleção da Nigéria, do técnico português José Peseiro, o defesa esquerdo lesionou-se com gravidade durante o triunfo dos 'azuis e brancos' na receção ao Estrela da Amadora (2-0), para a 22.ª ronda.

Aos 31 minutos, após ter colocado mal o pé no relvado ao tentar bloquear um remate de André Luiz, Zaidu saiu de maca, com as mãos no rosto e gelo no joelho esquerdo, sendo substituído pelo lateral direito Jorge Sánchez, que jogou adaptado no corredor esquerdo.

"Infelizmente, por aquilo que já me foi passado pelo departamento médico, o Zaidu pode não jogar mais esta época. Penso que é uma lesão grave", comentou o treinador Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de rescaldo ao encontro, que tinha assinalado o regresso do defesa nigeriano à titularidade pelos 'dragões' ao fim de quase dois meses.

Zaidu, de 26 anos, juntou-se ao jovem guarda-redes Gonçalo Ribeiro e ao defesa central espanhol Iván Marcano no lote de lesionados do FC Porto, que iniciou este domingo a preparação da receção ao Arsenal, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

A equipa de Sérgio Conceição volta a treinar na segunda-feira, às 10h30, no Olival, tendo em vista o encontro com o vice-campeão inglês e atual segundo classificado da Premier League, agendado para quarta-feira, a partir das 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto.

O reencontro entre FC Porto, única equipa portuguesa a superar a primeira fase da atual edição da 'Champions' e vencedor da prova em 1986/87 e 2003/04, e Arsenal, finalista derrotado em 2005/06, vai decorrer em 12 de março, no Estádio Emirates, em Londres.