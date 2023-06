Zlatan Ibrahimovic põe fim a carreira com mais de 20 anos. Despede-se em lágrimas

O internacional sueco Zlatan Ibrahimovic despediu-se este domingo, aos 41 anos, em lágrimas do futebol, no centro do relvado de San Siro, em Milão, numa comunhão com adeptos e companheiros no AC Milan.





Durante a semana, o clube italiano já tinha anunciado que haveria uma breve cerimónia após o último jogo da Série A para se despedir de Zlatan, que não só deixa o clube, como termina uma carreira de jogador, iniciada na formação do Malmö em 1999.

Em San Siro, depois de o AC Milan bater o Verona por 3-1, em jogo da última jornada, sem Ibrahimovic e com um bis do português Rafael Leão, o sueco aproveitou o momento para consumar a sua despedida.

Foram muitas as lágrimas na despedida do carismático internacional sueco, rodeado dos companheiros da sua última equipa, vestidos com a inscrição do nome Ibrahimovic no dorsal.

Ibrahimovic chegou ao AC Milan em 2019, e na última época, ao lado do português Rafael Leão, sagrou-se campeão com os 'rossoneri'.

Esta época, o avançado praticamente não jogou, não cumprindo mais de quatro jogos, um como titular e três como suplente, devido a lesões e depois de ter sido operado ao joelho esquerdo em maio do último ano.

Na carreira, o carismático avançado sueco já tinha representado o AC Milan, entre 2010 e 2012, mas também os rivais do Inter Milão e da Juventus.

Outros clubes na carreira do internacional sueco, foram o FC Barcelona, o Paris Saint-Germain, o Manchester United e o LA Galaxy.

Um percurso que lhe permitiu várias conquistas importantes, entre as quais uma Liga espanhola, uma italiana, duas neerlandesas, quatro francesas, uma Liga Europa, uma Supertaça Europeia e um Mundial de clubes, entre outras taças.