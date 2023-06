Internacional sueco Zlatan Ibrahimovic vai deixar AC Milan

O futebolista internacional sueco Zlatan Ibrahimovic, de 41 anos, vai deixar o AC Milan, depois do último jogo no domingo na Série A, informou este sábado o clube italiano.

"Amanhã [no domingo] à noite, depois do último jogo da época... o AC Milan irá despedir-se de Zlatan Ibrahimovic, com uma breve cerimónia", referiu o clube, deixando também o agradecimento ao avançado, pelos "maravilhosos momentos juntos".

Ibrahimovic, de 41 anos, chegou ao AC Milan em 2019, e na última época, ao lado do português Rafael Leão, sagrou-se campeão com os 'rossoneri'.

Esta época, o avançado praticamente não jogou, não cumprindo mais de quatro jogos, um como titular e três como suplente, devido a lesões e depois de ter sido operado ao joelho esquerdo em maio do último ano.

Apesar dos poucos minutos, Ibrahimovic, que marcou na derrota em casa da Udinese (3-1), tornou-se o jogador mais velho a marcar na Série A.

Na carreira, o carismático avançado sueco já tinha representado o AC Milan, entre 2010 e 2012, mas também os rivais do Inter Milão e da Juventus.

Outros clubes na carreira do internacional sueco, foram o Malmö, emblema em que se formou, o Ajax, o FC Barcelona, o Paris Saint-Germain, o Manchester United e o LA Galaxy.