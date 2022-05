O ciclista português João Almeida (Emirates), de 32 anos, voltou este domingo a estar em evidência na Volta a Itália ao terminar a 9ª etapa na quinta posição e subir ao 2ª lugar da classificação geral, a apenas 12 segundos do espanhol Juan Pedro López (Trek).





A tirada deste domingo, de 191 km, começou em Isernia e terminou em Blockhaus, em alta montanha. É considerada a segunda etapa mais complicada na edição deste ano do Giro e João Almeida não deixou os créditos em mãos alheias. Na última subida, de 13 km e com pendentes de 14%, João Almeida subiu ao seu ritmo e liderou o grupo que perseguiu Carapaz (Ineos), Landa (Bahrain) e Bardet (DSM) que se isolaram na frente. A junção aconteceu a um quilómetro da meta e no sprint final o ciclista das Caldas da Rainha viria a ficar em quinta posição. O vencedor foi o australiano Jai Hindley (Bora), que fez toda a subida na roda de João Almeida. O camisola rosa Juan Pedro López terminou no 15º posto com mais 1m46s e segurou a liderança. Na etapa deste domingo, a montanha afastou mais dois candidatos à vitória final: Sinom Yates (BikeExchange) e Tom Dumoulin (Jumbo). Esta segunda-feira cumpre-se dia de descanso.