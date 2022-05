João Almeida ganha 2 segundos e sobe à 7.ª posição da Volta a Itália em bicicleta

João Almeida (UAE) ganhou esta quarta-feira dois segundos num sprint bonificado e subiu para o 7º lugar na classificação geral na Volta a Itália. A 5ª etapa (Catania-Messina, 174 km) foi ganha pelo francês Arnaud Démare (FDJ), ao fim de 4h3m56s, e o espanhol Juan Pedro Lopez (Trek) continua na liderança da prova.O sprint que permitiu ao chefe de fila da UAE subir uma posição na geral aconteceu a 37 km da linha de chegada. Almeida - que ficou em 66º na tirada com o mesmo tempo do vencedor e está agora a 1m58s do líder do Giro - contou com a colaboração do colega Diego Ulissi e só foi batido por Ben Swift (INEOS), que bonificou três segundos.Hoje realiza-se a 6ª etapa: Palmi-Scalea (Riviera dei Cedri), 192 km, essencialmente plana.