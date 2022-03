João Almeida lidera na Volta à Catalunha

João Almeida (Emirates) é o novo líder da Volta à Catalunha, com um segundo de vantagem sobre Nairo Quintana (Árkea). "É bom estar na frente, embora isto esteja longe de terminar. A próxima etapa não é fácil, mas a última [este sábado], no circuito de Barcelona [sete subidas ao castelo de Montjuic], será decisiva", disse o ciclista português.Nairo Quintana partiu esta sexta-feira para a 5ª etapa da prova na primeira posição, com o mesmo tempo de Almeida, por no somatório das tiradas anteriores ter melhores classificações. Mas Almeida ganhou-lhe um segundo no sprint intermédio bonificado do km 189,7, em Pantà de Foix, e saltou para a frente da geral. "Foi um sprint um pouco apertado. Contudo, consegui tirar o segundo que precisava", observou o corredor de A Dos Francos, de 23 anos, que ficou em 25º na tirada - La Pobla de Segur-Vilanova i la Geltrú, 206,3 km -, com o mesmo tempo do vencedor, o britânico Ethan Vernon (Quick-Step). Os colegas de equipa Ivo Oliveira e Rui Costa ficaram, respetivamente, em 8º e 102º lugar. Na classificação geral, Costa está em 106º, a 42m 38s de Almeida e Oliveira em 135º , a 1h6m54s.Este sábado corre-se a 6ª etapa: Salou-Cambrils, 167,6 km, com 6 contagens de montanha.João Almeida ficou em 3º num sprint bonificado (esq. foto em cima), ganhou um segundo a Nairo Quintana, e passou a liderar a Volta à Catalunha