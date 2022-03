João Almeida vence etapa-rainha da Volta à Catalunha

João Almeida (Emirates) deu esta quinta-feira um recital na Volta à Catalunha e venceu a etapa-rainha, de 166,5 kms, que terminou no alto de Boi Taüll, a mais de 2000 metros de altitude, nos Pirenéus, ao bater na linha de chegada os colombianos Nairo Quintana (Arkéa) e Sergio Higuita (Bora). O ciclista de A-Dos-Francos subiu ao 2º lugar da geral, com o mesmo tempo do líder Quintana (está em 1º, porque teve melhores classificações no somatório nas etapas anteriores do que Almeida).









“Há muito tempo que trabalhava no duro, mas não estava a ser feliz. Ainda hoje (quinta-feira), por exemplo, tive um problema mecânico no início da etapa. Por momentos estive fora [da corrida], mas no final senti-me muito bem”, disse Almeida após a tirada que contou com três contagens de montanha de 1ª categoria.

Sobre a possibilidade de triunfar na prova catalã, o corredor, de 23 anos, não a descartou: “Podemos lutar pela vitória. Ainda há algumas etapas duras pela frente, especialmente a última [no domingo, sete subidas ao castelo de Montjuic].”





Rui Costa foi 89.º, a 14.26m de Almeida e Ivo Oliveira, 137.º, a 23.08. Na geral, Costa é 109.º, a 42.39, e Oliveira está em 139.º, a 1:06.53 h. Esta sexta-feira, corre-se a 5ª etapa: La Pobla de Segur-Vilanova i la Geltrú (203,4 km).