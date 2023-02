Atleta paralímpico que já foi campeão mundial por Portugal prestes a ficar desalojado

uma anomalia congénita do sistema nervoso que se desenvolve nos dois primeiros meses da gravidez

Rafael Neto, de 19 anos, é um atleta português que já representou a Portugal em vários europeus e mundiais de atletismo adaptado e está prestes a ficar desalojado.O atleta paralimpico, que já foi campeão mundial dos 100 e 200 metros, vive com os pais, Maria do Céu e Fernando, e foi-lhes dado um ano para saírem da casa onde habitam há cerca de 14 anos, prazo que expira no dia 28 de fevereiro. Ainda não encontraram solução e podem ficar desalojados, de acordo com o Expresso.A senhoria informou-os há mais de um ano que ia colocar o apartamento onde vivem à venda por 220 mil euros, uma quantia que a família não consegue suportar para não ir para a rua.Desta forma, já se candidataram a programas de arrendamento acessível, mas o rendimento conjunto do agregado familiar é demasiado baixo para que sejam aceites.Rafael nasceu com espinha bífida,e que, no caso do atleta, tem como consequência a paralisia da zona inferior do corpo e por isso andou sempre de cadeira de rodas.