Benfica goleia Sporting no prolongamento e conquista Supertaça feminina

O Benfica fez a festa no Estádio Municipal de Leiria. As águias estiveram a perder com um golo da sportinguista Cláudia Neto, aos 65 minutos, de penálti, muito contestado pelas águias, mas conseguiram reagir a tempo de levantar o troféu.A resposta surgiu por parte da equipa de Filipa Patão dez minutos volvidos, por Kika Nazareth. O jogo foi para prolongamento e aí o Benfica foi melhor do que o rival Sporting, fazendo três golos.Ana Vitória bisou, aos 96 (penálti) e 107', assistindo a número 10 das águias a compatriota Nycole para o 4-1 final, aos 109 minutos.O clube da Luz conquista a segunda Supertaça do historial, depois da estreia a vencer em 2019. É agora o emblema com mais troféus a par do Sporting (2021 e 2017).