Brasileira Rafaela Silva, campeã olímpica de judo, apanhada com doping

A judoca brasileira Rafaela Silva, campeã olímpica na categoria de -57 kg dos Jogos Rio2016, teve um controlo antidoping positivo durante os Jogos Pan-Americanos de agosto, confirmou o seu advogado, citado pela Folha de São Paulo.A 'carioca' de 27 anos, que esta sexta-feira mesmo vai justificar-se em conferência de imprensa na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, foi apanhada com uma substância proibida no evento que decorreu no Peru e no qual também ganhou a medalha de ouro.No final do mesmo agosto, Rafaela, quarta do ranking mundial, conquistou o bronze nos Mundiais de Tóquio, derrotando, entre outras, a portuguesa Telma Monteiro, depois de nesta competição ter sido campeã em 2013 e ter arrecadado a prata em 2011.Telma Monteiro foi medalha de bronze na mesma categoria nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, contudo não teve a brasileira como adversária nesse evento.Rafaela Silva vai ser defendida por Bichara Neto, o mesmo advogado que está com o caso do nadador Gabriel Santos, suspendo por um ano.Este ano, também a lançadora de disco brasileira Andressa de Morais foi apanhada nas malhas do doping, tal como o voleibolista rodriguinho, a tenista Bia Haddad Maia, a nadadora artística Maria Clara Lobo, e o ciclista Kacio Freitas, o nome mais sonante de um conjunto de atletas da mesma modalidade com análises com resultados proibidos.