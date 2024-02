Ciclista Jay Vine é o novo líder da Volta aos Emirados Árabes Unidos

O ciclista australiano Jay Vine (UAE Emirates) é o novo líder da Volta aos Emirados Árabes Unidos, após uma terceira etapa ganha pelo compatriota Ben O'Connor (Decathlon AG2R) e marcada pela queda do britânico Adam Yates (UAE Emirates).

O'Connor, de 28 anos, foi o mais rápido na subida a Jebel Jais, no final de 176 quilómetros iniciados na ilha de Al Marjan, acabando em 4:16.21 horas, cinco segundos mais rápido do que uma série de trepadores, com Vine em segundo e o belga Lennert van Eetvelt (Lotto Dstny) em terceiro.

Nas contas da geral, Vine subiu a primeiro com 11 segundos de margem para O'Connor, segundo, com o anterior líder, o norte-americano Brandon McNulty (UAE Emirates), em terceiro a 13 segundos.

O britânico Adam Yates teve uma queda aparatosa, que o deixou com uma concussão, segundo o médico da equipa, e forçado a abandonar, quando era tido como um dos favoritos a vencer a prova, que já conquistou em 2020, após chegar vindo do triunfo na Volta a Omã.

O português Ivo Oliveira (UAE Emirates) segue em 128.º da geral, após um dia a trabalhar em prol da equipa.

Na quinta-feira, a quarta de sete etapas realiza-se no Dubai com 175 quilómetros, acabando no porto daquela cidade e com traçado inteiramente plano.