Costa destaca "participação histórica" de Portugal nos Surdolímpicos

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este domingo os atletas e a missão portuguesa aos Jogos Surdolímpicos pelos "melhores resultados de sempre", considerando que se trata de uma "participação histórica" que "muito orgulha" o país.

"Terminaram hoje os Jogos Surdolímpicos com Portugal a conquistar os melhores resultados de sempre. Uma participação histórica que muitos nos orgulha", lê-se numa mensagem publicada por António Costa na sua conta oficial da rede social Twitter.

Na mensagem, o primeiro-ministro dá os "parabéns" à missão portuguesa e envia um "cumprimento muito especial" aos atletas.

Portugal fechou hoje a melhor participação de sempre em Jogos Surdolímpicos, competição que decorreu em Caxias do Sul, no Brasil, com quatro medalhas, duas das quais de ouro, e 12 diplomas.

Com uma representação de 12 atletas que competiram em seis modalidades, Portugal igualou em termos numéricos a participação nos Jogos Samsun2009, nos quais conquistou quatro medalhas, mas, com uma comitiva mais pequena, conseguiu mais diplomas e presenças em finais.

No ciclismo, o estreante André Soares deixa o Brasil com duas medalhas: uma de ouro na corrida por pontos, e uma de bronze na prova de contrarrelógio.

No judo, Joana Santos fez valer o estatuto de campeã mundial da categoria de -57 kg, e alcançou a medalha de ouro, que juntou a outras três já conquistadas em Jogos Surdolímpicos, mas nos torneios de --63 kg.

Hugo Passos, de 42 anos, despediu-se da alta competição com a conquista de uma medalha de bronze, na categoria -67 kg da luta greco-romana, somando a sua sétima subida ao pódio em Jogos Surdolímpicos.

As quatro medalhas conquistadas em Caxias do Sul, que acolheu os Jogos seis meses depois do previsto, devido à pandemia de covid-19, aumentam de 13 para 17 o pecúlio conseguido desde 1993, o ano da estreia lusa na competição.

Em Caxias do Sul foram disputadas 20 das 21 modalidades do calendário dos Jogos Surdolímpicos, uma vez que a competição de bowling decorrerá em outubro, em Kuala Lumpur, na Malásia.

Os Jogos Surdolímpicos, o segundo maior evento desportivo mais antigo do Mundo, tiveram a sua primeira edição em 1924, em Paris, tendo então sido disputados por 145 atletas oriundos de nove países europeus.