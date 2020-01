Dakar chora mais uma perda. Morreu piloto holandês que ficou em estado crítico após queda

O motard holandês Edwin Straver, que tinha sofrido um grave acidente no Dakar deste ano, morreu na última noite, avança o site holandês 'RTL News'. Trata-se da segunda morte nesta edição da prova, depois do falecimento do português Paulo Gonçalves, cujo funeral realiza-se hoje em Gemeses, Esposende.Edwin Straver, de 48 anos, sofreu uma queda durante a 11.ª etapa, tendo sofrido uma paragem cardiorespiratória no local. A equipa médica conseguiu reanimá-lo ao cabo de 10 minutos e o piloto foi depois helitransportado para um hospital na Arábia Saudita, onde esteve sempre internado, em estado crítico.Quarta-feira foi transferido para a Holanda, mas acabou por não resistir às graves lesões cerebrais sofridas.