Detido suspeito de matar jogador de hóquei atingido por lâmina de patim

A polícia de South Yorkshire, em Inglaterra, deteve um homem por suspeita do homicídio de Adam Johnson, jogador de hóquei no gelo que morreu atingido por uma lâmina de patim na garganta, avançou esta terça-feira a BBC.A 28 de outubro, durante um jogo dos Nottingham Panters, na sequência de uma queda aparatosa de dois atletas junto do desportista, um deles, Matt Pesgrave, acabou por golpeá-lo.A investigação recorreu a "especialistas em diversas áreas" para avaliar as "circunstâncias sem precedentes" que conduziram à morte do jogador de 29 anos, de acordo com um detetive da polícia de South Yorkshire. A fonte não confirmou a identidade do suspeito detido, que permanece sob custódia.