Dupla portuguesa de surfistas nos oitavos de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020

As portuguesas Teresa Bonvalot e Yolanda Sequeira fizeram este domingo história ao qualificarem-se para os oitavos de final do torneio de surf, modalidade que fez a estreia olímpica.Teresa Bonvalot tornou-se mesmo na primeira mulher a surfar uma onda em Jogos Olímpicos, no primeiro ‘heat’ da primeira ronda da prova de Tóquio 2020. "Há uns dias estavam a gozar com isso, que eu podia ser a primeira surfista feminina a fazer uma onda... mas, lá dentro, só estava concentrada no que queria, em surfar a onda da melhor forma e tentar dar tudo, onda a onda", disse a surfista de Cascais. E a primeira onda só valeu 2,17 pontos e não contou para o resultado da portuguesa, de 21 anos.