Fãs de automobilismo à espera de autógrafos em Vila Real

Em Vila Real já se ouve o barulho dos motores. Centenas de pessoas, entre miúdos e graúdos, aguardaram esta quinta-feira numa fila, ao sol, por um autógrafo dos pilotos que vão competir, este fim de semana, nas várias provas que vão decorrer no Circuito Internacional de Vila Real, nomeadamente a grande prova de WTCR (Taça do Mundo de Carros de Turismo).









“Nasci em Vila Real e tenho as corridas no sangue. Estou na fila porque venho com a minha filha, que é ainda criança, mas que também já vibra com as corridas e queremos um autógrafo de todos, contou ao CM Lia Ribeiro, vila-realense. A mesma fã adiantou que “Vila Real acarinha” o Tiago Monteiro, piloto português que é 16º no Mundial de pilotos do WTCR, ao volante de um Honda Civic.

Outra das atrações é o também português Miguel Oliveira, piloto do MotoGP que vai participar no Campeonato de Portugal de Velocidade, com um Hyundai i30, tendo o pai como copiloto.





Os pilotos chegaram esta quinta-feira à praça em frente aos Paços do Concelho num cortejo que teve como ‘guias’ os carros clássicos dos bombeiros voluntários da cidade transmontana. Mas todas as atenções recaíram logo sobre os carros que já esta sexta-feira vão andar no asfalto do circuito urbano, com uma extensão de quase cinco quilómetros, na 50ª edição da prova.