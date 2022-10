Figueira da Foz acolhe a primeira prova internacional de ciclismo em Portugal de 2023

A Figueira da Foz vai receber, em 12 de fevereiro de 2023, três dias antes da Volta ao Algarve, uma clássica internacional de ciclismo, aproveitando as equipas participantes na prova algarvia, explicou esta segunda-feira o promotor ao Executivo municipal figueirense.

O diretor do Clube Desportivo FullRacing, promotor do evento, disse esta segunda-feira, na sessão de Câmara da autarquia figueirense, que o concelho vai acolher, nos dias 11 e 12 de fevereiro, "algo que nenhuma cidade em Portugal teve".

"Nunca foi feita em Portugal uma clássica de nível mundial com esta dimensão em 110 anos de ciclismo, com transmissão da Eurosport para todo o mundo e a participação dos melhores atletas do mundo", sublinhou Carlos Pereira, na apresentação ao executivo.

A Figueira Champions Classic vai ter uma extensão de 190 quilómetros, com partida na zona do Relógio, na cidade da Figueira da Foz, e percorre as 14 freguesias do concelho, com transmissão televisiva dos últimos 90 quilómetros.

A competição principal realiza-se no dia 12 de fevereiro, um domingo, mas no dia anterior decorre uma prova aberta para todos os interessados em pedalar parcialmente pelo mesmo circuito.

Segundo Carlos Pereira, o evento vai colocar a Figueira da Foz "no topo do ciclismo mundial" e terá impacto na economia local, alavancando a cidade como "destino turístico à escala nacional".

O promotor estima que as duas provas, cujo orçamento supera os 400 mil euros, venham a contar com cerca de 2.000 participantes.

"É uma prova que envolve muitos custos e muitos cachês, mas que facilmente é absorvido por todo o retorno que a Figueira vai ter, pois a cidade nunca teve nenhum evento que a colocasse no mundo como este", frisou.

Carlos Pereira admitiu que a Figueira Champions Classic vai "tirar notoriedade ao Algarve", por "passar a ser a primeira prova do ano em Portugal, com os melhores do mundo".

O Executivo vai votar na quarta-feira, na continuação da reunião de Câmara, que esta segunda-feira foi interrompida devido à agenda do presidente Pedro Santana Lopes, uma proposta para outorgar um protocolo com o Clube Desportivo FullRacing, que prevê um apoio financeiro de 240 mil euros