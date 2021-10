"Fui escrava do meu sucesso": Vanessa Fernandes revela problemas mentais que enfrentou

"Era como se eu me tivesse deixado ser escrava do meu próprio sucesso", confessa Vanessa Fernandes, num documentário (‘72 horas antes’) em que aborda os problemas mentais que viveu antes, durante e depois dos Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, em que conquistou a medalha de prata no triatlo.Vanessa Fernandes conta que os distúrbios alimentares começaram quando lhe diziam, já no Centro de Alto Rendimento, "se perdesses aqui um bocado de peso corrias mais". Um problema que a acompanhou até Pequim - "tinha episódios bulímicos constantes. Comer compulsivamente e vomitar a seguir. Andava nisto horas e horas do meu dia" - e que disfarçou durante a competição: "Estás a falar com uma cara superalegre e, se calhar, há dez minutos estavas enfiado no teu quarto, a fazer a pior porcaria e a quase acabares com a tua vida."Vanessa revela que o desgaste a levou a abdicar da vitória em Pequim - "na transição para a corrida nem me chateei para chegar à frente. Houve, tipo, uma autossabotagem, quase meti fora de hipótese ganhar" - e que depois teve de pedir ajuda: "Estava com uma depressão e fui internada."Na antestreia do documentário, na mesa-redonda em que o judoca Célio Dias e a ex-jogadora de futebol Carla Couto também falaram da saúde mental, Vanessa Fernandes explicou que o seu testemunho visou chamar a atenção para o tema.