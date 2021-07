"Sinto o peso do mundo nos ombros", confessa ginasta Simone Biles após deixar Olímpicos de Tóquio 2020

"Na verdade, às vezes sinto o peso do mundo sobre os meus ombros. Por momentos consigo esquecer isso e parece que a pressão não me afeta, mas é difícil. Os Jogos Olímpicos não são brincadeira." A confissão de Simone Biles, a grande estrela da ginástica no Rio de Janeiro em 2016 e a maior "deceção" em Tóquio, revela que nem só do corpo vive um atleta de alta competição quando as expectativas são altas – tão grandes como os saltos mortais que só ela é capaz e que esmagaram a concorrência nos últimos anos. "É chato quando tens de lutar contra a tua própria mente", admitiu quando desistiu da prova por equipas."Já não tenho a mesma autoconfiança. Não sei se é da idade, apenas fico mais nervosa quando subo ao tapete. Também sinto que não me divirto tanto. Sei que são os Jogos Olímpicos e queria vencê-los por mim, mas estava a fazê-lo para outras pessoas", acrescentou a pequena grande atleta de 26 anos.