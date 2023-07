Futsalista da Boa Esperança morre em acidente de viação no Brasil

O ala brasileiro Lucas Azevedo, que atuava na Associação Recreativa do Bairro da Boa Esperança, da 2.ª Divisão, morreu na madrugada desta 2.ª feira aos 21 anos, vítima de um acidente de viação no Rio de Janeiro. Segundo o 'Globo', o trágico acidente ocorreu em Benfica, na zona norte da cidade brasileira, depois de Lucas Azevedo ter perdido o controlo do veículo e ter chocado contra um poste. Na viatura seguiam outros três ocupantes, que ficaram feridos.Lucas Azevedo foi uma unidade influente na magnífica campanha do clube albicastrense na 3.ª Divisão, coroada com a subida e o título nacional. O jogador tinha renovado o vínculo com a Boa Esperança para 2023/24, antes de rumar ao Brasil para um período de férias.A morte do jogador provocou "profunda consternação" em toda a estrutura do clube de Castelo Branco. "Conservaremos todos os momentos que contigo vivenciámos perto dos nossos corações. Nunca te esqueceremos, Lucas Azevedo", é a mensagem sentida publicada no espaço de comunicação do clube.À família enlutada e à Boa Esperançaapresenta condolências.