João Almeida vence mais uma etapa e mantém liderança na prova

E vão duas vitórias em quatro etapas para João Almeida na Volta à Polónia! O português, que na quarta-feira tinha conseguido um triunfo histórico na segunda tirada - foi a sua primeira vitória em etapas no World Tour -, parece ter-lhe tomado o gosto e esta quinta-feira, numa exigente tirada com meta em Bukovina Resort (com 160 quilómetros) conseguiu voltar a triunfar, uma vez mais com um ataque decisivo nos metros finais.

Com este triunfo, o ciclista da Deceuninck - Quick Step, de 23 anos, mantém-se na liderança da prova polaca, agora com 8 segundos sobre Matej Mohoric e 14 segundos para Diego Ulissi.