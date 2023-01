Jogador da NFL morre subitamente aos 25 anos

Detroit Lions

O jogador da NFL Jessie Lemonier morreu subitamente aos 25 anos, informou a equipa de futebol americanoesta quinta-feira. Ainda não são conhecidas as causas da morte."Estamos em choque e tristes por saber da morte de Jessie Lemonier. Jessie foi um companheiro de equipa exemplar e um homem maravilhoso que partiu demasiado cedo. Os nossos pensamentos e orações estão com a família e amigos, durante este momento difícil", escreveram os Lions em comunicado.Segundo o Guardian, o agente do jogador revelou à ESPN que Lemonier e a namorada esperavam o nascimento do filho em comum.O jogador passou por várias equipas de futebol americano durante o seu percurso profissional e era esperado que jogasse a próxima época pelos Stallions de Birmingham.