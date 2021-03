Jogador de basquetebol português Neemias Queta rumo à NBA

Neemias Queta, jogador internacional português sub-20 de basquetebol, vai dar um passo decisivo que lhe poderá abrir as portas da NBA, liga profissional dos Estados Unidos, tida como uma das melhores competições desportivas do mundo."Após conversa com a minha família e técnicos da minha universidade, decidi prosseguir o meu sonho de jogar na NBA e vou declarar-me elegível para o ‘draft’ 2021", anunciou ontem o jogador. Abdica assim da sua última época na Universidade de Utah para tentar a sorte ao mais alto nível.Queta, de 21 anos, joga há três temporadas na Universidade de Utah. Nesta época tem sido apontado como um dos quatro melhores defensores do super-competitivo campeonato universitário (353 equipas só na divisão principal, que está dividida por 34 conferências). Foi ainda o poste com mais desarmes de lançamento (97) realizados em toda a época regular da competição.O ‘draft’ terá lugar no dia 29 de julho . Trata-se de um processo de escolha dos novos jogadores ao qual têm acesso as 30 equipas da NBA. Segundo os especialistas, o português poderá entrar na segunda ronda (há duas rondas de 30 escolhas cada).Nascido e criado no Barreiro, Neemias Queta começou a jogar basquetebol aos dez anos no Barreirense, onde se formou. Em 2017/18 representou a equipa B do Benfica, tendo feito dois jogos pela equipa principal. Em agosto de 2018 rumou aos Estados Unidos. Mede 2,11 metros e pesa 109 kg. Poderá tornar-se o primeiro português a jogar na NBA, a maior liga profissional do mundo.