Jogos Olímpicos com altos e baixos para os portugueses

Medalhas dos Jogos Olímpicos

Num dia marcado pela chuva que se abateu sobre Tóquio, no atletismo Marta Pen conseguiu alcançar as semifinais dos 1500 metros após o protesto apresentado devido à colisão com uma atleta ter sido acolhido pela organização. A Missão de Portugal contestou junto do juiz de apelo a irregularidade que atrasou Pen na terceira série das eliminatórias, que terminou no 10º lugar, em 4.07,33 minutos. "A atleta que estava à minha frente [marroquina Rababe Arafi] parou abruptamente, quando eu ia para o sprint final, e tive de parar e retomar a prova. Felizmente, não me aleijei", descreveu.Marta Pen, de 28 anos, após o 36º lugar na estreia olímpica, no Rio 2016, vai agora disputar uma das semifinais, esta quarta-feira, a partir das 11h00, hora portuguesa. Na mesma distância, Salomé Afonso, 23 anos, não conseguiu passar na primeira série das eliminatórias. Fez 4.10,80 minutos.Também esta segunda-feira, Liliana Cá terminou a final de lançamento do disco no 5º lugar, a melhor marca de sempre e que garante o sexto diploma olímpico a Portugal. Numa final que teve uma interrupção devido à chuva, a lançadora, de 34 anos, recordista nacional com 66,40 m, no seu melhor ensaio registou 63,93 metros. Chegou a escorregar na última tentativa antes da paragem. "Estava a tentar melhorar. Depois da queda, tive de ligar o pé e fazer gelo no joelho direito. Ao deslizar, a minha rótula saiu do lugar um bocadinho e depois voltou ao lugar", contou. A medalha de ouro foi para a norte-americana Valarie Allman, com 68,98 m.Quanto a Lorène Bazolo, de 38 anos, foi eliminada ao terminar em sétimo lugar na primeira meia-final da prova de 200 metros. Cortou a meta em 23"20, melhorando os 23"21 que tinha conseguido nas eliminatórias. O tempo alcançado fixou ainda a recordista nacional dos 100 metros como a 19ª melhor na classificação geral dos 200 metros. A atleta já tinha competido nos 100 metros, tendo sido eliminada na primeira ronda.Na canoagem, Fernando Pimenta e Teresa Portela conseguiram o acesso direto às ‘meias’ em K1 1000 e K1 200. Joana Vasconcelos, 30 anos, não se apurou. Teresa Portela, de 33 anos, qualificou-se diretamente, após ter sido segunda classificada na sua eliminatória. Já Fernando Pimenta, 31 anos, que liderou a prova do primeiro ao último metro, cumpriu a regata a ‘solo’, no tempo de 3.40,323 minutos.As meias-finais e as finais disputaram-se esta madrugada."Estou confiante de que ainda dá para mais e já estou a pensar no futuro", afirmou Patrícia Mamona, 32 anos, após ter recebido a medalha de prata do triplo salto. Alcançou 15,01 metros, uma melhoria de 35 centímetros face ao seu recorde nacional (14,66). "Valeu a pena", admitiu.O valor das medalhas conquistadas por Mamona (prata) e Jorge Fonseca (bronze) valem 455 dólares (380 euros), segundo contas feitas pela CNN.A medalha de prata é feita de prata pura e pesa 550 gramas. A de bronze é 95% cobre e 5% zinco, e pesa cerca de 450 gramas.