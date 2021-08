Liliana Cá na final do lançamento do disco nos Jogos Olímpicos

Podia ainda estar longe do recorde nacional (66,40), mas serviu essencialmente para ganhar confiança para a fase decisiva. Por enquanto a portuguesa parecia estar bem encaminhada para chegar às rondas finais.



Chovia copiosamente e Liliana Cá acabou por escorregar no seu terceiro lançamento. As condições não estão lá muito famosas e se se mantiverem é bem provável que pouco mude.





Liliana Cá está na final do lançamento do disco nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020.A portuguesa conseguiu um lançamento longe do seu recorde pessoal, mas uma boa entrada, para começar. No segundo lançamento, Liliana Cá melhorou e chegou aos 63,93 metros, subindo a terceiro provisório.A prova foi entretanto suspensa devido ao mau tempo.