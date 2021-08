Voo histórico de Patrícia Mamona vale medalha de prata nos Jogos Olímpicos e novo recorde nacional

Ao quarto ensaio, Patrícia Mamona tocou o céu e voou diretamente para a história do desporto português. Com uma marca de 15,01 metros, sagrou-se este domingo vice-campeã do triplo salto feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Aos 32 anos, a atleta trouxe a medalha de prata e em poucos minutos superou duas vezes o recorde nacional.









“Ainda estou a tentar acalmar-me. As primeiras pessoas que me surgem na cabeça são o meu treinador, a minha família, este grande País. Isto parece surreal, estou muito orgulhosa. Quero deixar o meu agradecimento a Portugal. Somos pequenos, mas somos grandes”, disse Patrícia Mamona, a tentar conter as lágrimas.





Leia também Patrícia Mamona conquista medalha de prata nos Jogos Olímpicos A atleta do Sporting só foi superada pela venezuelana Yulimar Rojas, que bateu o recorde do Mundo. O salto de 15,67 metros superou a antiga marca que resistia desde 1995, o que só valoriza a prata de Patrícia Mamona. Aliás, a portuguesa conseguiu pela primeira vez ultrapassar a mítica barreira dos 15 metros.

“Quando comecei disseram-me que não tinha perfil de triplo salto, que era muito pequena. Mas agora faço parte da equipa dos 15 metros. Sou vice-campeã olímpica, sou a segunda melhor do Mundo”, afirmou.





Patrícia Mamona é filha de pais angolanos. Nasceu em Lisboa a 21 de novembro de 1988 e viveu até à adolescência no Cacém. É o verdadeiro exemplo de que o trabalho e a dedicação dão frutos. Aos 12 anos começou a treinar às escondidas dos pais. Tudo por amor ao atletismo. “Quero deixar uma mensagem de agradecimento a todos em casa e deixar uma mensagem de inspiração. Não desistam, trabalhem muito”, disse.



Depois do bronze de Jorge Fonseca no judo (-100 kg), a prata de Patrícia Mamona no triplo salto permitiu a Portugal somar a 2.ª medalha em Tóquio, num total de 26 em todas as edições dos Jogos Olímpicos. São quatro medalhas de ouro, nove de prata e 13 de bronze.



Reações após a conquista



Marcelo Rebelo de Sousa telefonou a Patrícia Mamona e felicitou-a pelo triunfo na prova. Já o primeiro-ministro, António Costa, demonstrou o seu orgulho através de uma mensagem no Twitter. Também o Sporting, clube da atleta, destacou o feito histórico.