Patrícia Mamona conquista medalha de prata nos Jogos Olímpicos

conquistou a prata no triplo salto, com um histórico registo acima dos 15 metros. A portuguesa acaba com 14,97.





Num só concurso, Patrícia Mamona melhorou o seu recorde nacional em três dos seis saltos.

As marcas finais

Patrícia Mamona conquistou este domingo a medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos para Portugal. A atletavenezuelana Yulimar Rojas destrói o recorde mundial, passando-o para 15,67.

1. Yulimar Rojas, 15,67 (RECORDE DO MUNDO)

2. Patrícia Mamona, 15,01 (RECORDE NACIONAL)

3. Ana Peleteiro, 14,87 (RECORDE NACIONAL)

4. Shanieka Ricketts, 14,84

5. Liadagmis Povea, 14,70

6. Hanna Minenko, 14,60

7. Keturah Orji, 14,59

8. Kimberly Williams, 14,51



9. Rouguy Diallo, 14,38

10. Caterine Ibarguen, 14,25

11. Kristiina Makela, 14,17

12. Thea Lafond, 12,57