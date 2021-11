Jovem basquetebolista em estado grave após chocar com adversário durante jogo em S. Pedro do Sul

O jovem foi assistido no local pelos bombeiros e o SIV de S. Pedro do Sul. Depois foi transportado pelo helicóptero do INEM até ao hospital.



O acidente aconteceu, por volta das 16h30, quando faltavam apenas sete minutos para o final da partid do Bola Basket contra o Fides Gondobasket. O jogo do campeonato foi dado como cancelado devido ao incidente.





Um jovem basquetebolista de 25 anos do clube Bola Basket ficou este sábado gravemente ferido após chocar com um adversário durante um jogo em São Pedro do Sul.Ao, o comandante do Corpo Voluntário de Salvação Pública de S.Pedro do Sul confirmou que as lesões do jovem "são graves".A vítima de 25 anos foi assistida no meio do campo e teve de ser transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra de helicóptero.