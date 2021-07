Judoca Catarina Costa fica à porta do pódio nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

"Não sei o que é que faltou no ‘quase’, deixei tudo no tapete, mais do que isso, deixei tudo em cada treino. Trabalhei para deixar a minha marca e acho que consegui com este resultado." Foi desta forma que a judoca portuguesa Catarina Costa abordou o quinto lugar obtido na categoria de -48 kg, em que chegou a disputar um combate pelo bronze.Catarina Costa, que fez a sua estreia em Jogos Olímpicos, venceu três de cinco combates, entre os quais a campeã olímpica do Rio 2016, a argentina Paula Pareto. "Apesar de ter ficado a um degrau do pódio, sinto-me orgulhosa pelo trajeto que fiz, por cada combate, por cada momento que vivi naquele tapete", revelou a judoca de Coimbra, de 24 anos, que ocupa o 8º lugar no ranking mundial.Na sua caminhada até ao quinto lugar, a judoca portuguesa bateu a azeri Aisha Gurbanli (34ª), a chinesa Li Yanan (24ª) e a argentina Paula Pareto (6ª). Acabou por perder com a ucraniana Daria Bilodid (2ª) e com a mongol Urantsetseg Munkhbat (4ª). O ouro sorriu à kosovar Distria Krasniqi que bateu a japonesa Funa Tonaki.