O ciclista Leangel Linarez (Tavfer-Mortágua) venceu a 1.ª etapa da 84.ª Volta a Portugal ao bater ao sprint o checo Daniel Babor (Caja Rural), em Ourém - a primeira vez que a cidade recebeu o final da ‘Grandíssima’.





A primeira etapa foi animada desde o primeiro quilómetro, altura em que se formou a fuga do dia com cinco ciclistas. Depois de alguns quilómetros juntos, o grupo desmembrou-se e os ciclistas Diogo Narciso e João Macedo (Credibom-LA Aluminios) decidiram ser protagonistas e avançaram na frente. Diogo Narciso passou na frente a primeira meta volante em Vila Nova de Poiares e o parceiro João Macedo passou em primeiro nas duas metas volantes em Ferreira do Zêzere e Tomar. A 20 km da meta foram apanhados à vez. No último prémio da montanha, em Fátima, César Fonte (Rádio Popular-Boavista) fugiu ao pelotão mas foi apanhado a 5 km do fim, pelo que a tirada acabou ao sprint. Rafael Reis (Glassdrive) manteve a camisola amarela com o mesmo tempo que o vencedor de ontem, Leangel Linarez, por dois fatores: beneficiou das centésimas de segundo do prólogo em Viseu e porque ontem ‘faturou’ dois segundos de bonificação nas metas volantes.