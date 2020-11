Lewis Hamilton: O campeão negro da F1 que se inspirou no episódio de George Floyd para lutar contra o racismo

A história recente da Fórmula 1 é escrita com um nome: Lewis Hamilton. Após a vitória no Grande Prémio da Turquia, que lhe garantiu 94 triunfos em GP, um novo máximo na modalidade, o piloto britânico igualou o recorde de Michael Schumacher ao sagrar-se campeão do mundo da modalidade pela sétima vez na sua carreira.





Num ano marcado pelas questões do racismo e da violência policial, o piloto britânico de 35 anos confessa que o tema e as mortes como a de George Floyd, afro-americano morto às mãos das autoridades norte-americanas, trouxeram-lhe mais emoção e maior noção sobre o seu papel na modalidade. Afinal, Lewis foi o primeiro e até ao momento único piloto negro a correr na F1 e a sagrar-se campeão.Numa entrevista ao jornal The Guardian, o britânico admite que olhou para a questão mais a fundo no final de 2019. "Estava a olhar para as fotografias das equipas - aquelas que tiram em frente à garagem ou na pista - e pensei 'não há ninguém de cor em nenhuma destas equipas' ".A morte do afroamericano George Floyd em Minneapolis, a 25 de maio deste ano, trouxe de volta, vítima de violência policial, provocou o reacendimento do movimento Black Lives Matter (BLM - em português "as vidas dos negros importam") por todo o mundo, e está ainda presente na memória do piloto da Mercedes."Ver o George durante aqueles oito minutos e 30 segundos, como tantas outras pessoas, trouxe-me imensa emoção que eu nem percebi que estava a reprimir durante todo este tempo", confessou ao jornal britânico.O episódio serviu para que o piloto definisse o próximo passo a dar na luta contra o racismo. "Tenho de usar os meus meios. Há tantas pessoas a lutar e outras que passaram já pelo que eu vivi e pior", recordou Hamilton, vítima de racismo ainda antes de se tornar piloto profissional.