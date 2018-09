Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maratona de Lisboa dá meio milhão de prémio

Valor a entregar a quem bater o recorde do Mundo, masculino ou feminino.

Por Raul Teixeira | 08:46

A sexta edição da Maratona de Lisboa, que se realiza no próximo dia 14 de outubro, terá um prémio inédito de meio milhão de euros que será entregue a quem conseguir bater o recorde do Mundo da distância (42,195 km), tanto no setor masculino como feminino. Trata-se do maior prémio jamais atribuído em provas de atletismo em Portugal.



"Vamos ter uma prova altamente competitiva, mas nunca poderemos pensar mais em trazer os grandes nomes do atletismo mundial. Não há verba que o permita", disse ontem Carlos Móia, presidente do Maratona Clube de Portugal, durante a apresentação da competição.



O recorde mundial masculino pertence ao queniano Dennis Kimetto e está fixado nas 2h02m57s. No setor feminino, a melhor marca de sempre está na posse da britânica Paula RadCliffe (2h15m25s).



A organização conta com cerca de 5000 inscritos, sendo que 3500 são estrangeiros e 20 são atletas de elite mundial. A prova tem início em Cascais (08h00) e meta na Praça do Comércio (Lisboa).