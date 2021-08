Miguel Monteiro conquistou este domingo a primeira medalha para Portugal na 16ª edição dos Jogos Paralímpicos, em Tóquio, ao ser bronze na prova do lançamento do peso F40. O atleta da Casa do Povo de Mangualde partiu para a final como recordista do mundo, mas viu a marca de 11,01 metros ser batida três vezes. “Quando vi que o terceiro lugar era certo, tentei arriscar tudo para conseguir uma marca melhor. Fica para a próxima”, disse o lançador português, que garantiu o terceiro lugar do pódio (10,76 m).









Aos 20 anos, Miguel Monteiro entrou no concurso com um lançamento de 10,45, marcando, de seguida, dois nulos, que “influenciaram” a prestação. “Foi um bocado frustrante. O quarto [lançamento] já foi mais seguro, mas a prova é assim. Não vale a pena olhar para isso. Tentei divertir-me e usufruir ao máximo”, afirmou o atleta, campeão europeu da categoria.

Na final do lançamento do peso F40 nos Paralímpicos de Tóquio, o russo Denis Gnezdilov assegurou a medalha de ouro e estabeleceu o novo recorde mundial: 11,16 metros. O iraquiano Garrah Tnaiash ficou com a prata (11,15).



PORMENORES

Palmarés enriquecido







Leia também Portugal conquistou 93.ª medalha em Jogos Paralímpicos, a 54.ª do atletismo Portugal somou ontem a 93ª medalha em provas paralímpicas. O atletismo adaptado é a modalidade mais medalhada, com 54 subidas ao pódio, seguida do boccia (26). Portugal tem 25 medalhas de ouro, 30 de prata e 38 de bronze.

Comitiva em Tóquio



Ao quinto dia de competição dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, que decorrem até à próxima segunda-feira (5 de setembro), Portugal, que está representado por 33 atletas de oito modalidades, soma uma medalha de bronze e seis diplomas.



Reações

"Miguel Monteiro alcançou a tão desejada e merecida medalha olímpica"

Marcelo Rebelo de Sousa



"Bronze para Portugal! Parabéns ao Miguel Monteiro. Força Portugal"

António Costa



"Miguel Monteiro é um exemplo de consistência e perseverança que muito prestigia o país"

Ferro Rodrigues