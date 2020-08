Miguel Oliveira deixa ingleses rendidos: "Sr. Inteligência usou o cérebro, observou e deixou todos para trás"

Neil Hodgson, comentador da BT Sport, analisou a última volta do Grande Prémio de Estíria, na qual Miguel Oliveira conquistou o primeiro lugar, na emissão do canal britânico e deixou rasgados elogios à postura do português."O Senhor Inteligência usou o seu cérebro, observou e deixou todos para trás", foi assim que o piloto luso foi descrito pelo comentador inglês.Miguel Oliveira sagrou-se este domingo campeão após uma dupla ultrapassagem na última volta da corrida que deixou tudo e todos de queixo caído.