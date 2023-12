Miguel Oliveira já tem nova equipa para 2024

A Trackhouse Racing vai ser a equipa do português Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP em 2024, enquanto satélite da Aprilia, substituindo a RNF, que ficou sem contrato devido a falhas no acordo de participação, confirmou esta terça-feira o organizador.

"É um momento importante para a Trackhouse. Quando a nossa equipa foi criada o objetivo era ir além da NASCAR. No desporto motorizado, não há fronteiras. Este momento é incrível para a nossa empresa", explicou o norte-americano Justin Marks, dono do projeto.

O empresário, que criou a Trackhouse Entertainment Group há três anos, para competir na NASCAR, ficou assim com a vaga da CryptoDATA RNF Aprilia para participar no Mundial de motociclismo de velocidade.