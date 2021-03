Miguel Oliveira parte da 15.ª posição no MotoGP do Qatar

Miguel Oliveira vai partir do 15º lugar da grelha de partida para o Grande Prémio de Losail. O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) vai sair da pole position na prova de estreia do campeonato de MotoGP (hoje, 18h00).





O piloto de Almada, que se estreia este ano aos comandos de uma KTM Red Bull, já tinha avisado que a sua mota não se adequava ao traçado no Qatar e este sábado isso ficou provado. Ainda assim, Oliveira mostra-se confiante para a corrida: “Conseguimos melhorar o nosso tempo por volta mas ainda assim um pouco longe das posições que contam. A quinta fila da grelha de partida não é das melhores para começar a corrida mas estamos confiantes com o nosso ritmo, pois fizemos um bom trabalho nos terceiro e quarto treinos livres e o nosso ritmo está mais próximo dos nossos rivais do que a diferença que temos na qualificação e por isso estamos otimistas para a corrida.”