Numa corrida marcada por várias quedas, Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo o Grande Prémio de Portugal em MotoGP no 5º lugar. O vencedor foi o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que subiu à liderança do campeonato.









Com mais de 40 mil pessoas nas bancadas, o ‘falcão’ português arrancou da 11º posição da grelha e logo nas primeiras voltas chegou ao top 5. A meio da prova desceu até ao 7º lugar, em que ficou grande parte da corrida. A sete voltas do fim, numa ultrapassagem, Jack Miller (Ducati) e Joan Mir (Suzuki) envolveram-se numa queda, o que permitiu ao piloto português subir ao 5º posto, no qual permaneceu até final. Apesar do piso seco, sete pilotos caíram e tiveram de abandonar a competição, nomeadamente Enea Bastianini (Ducati), anterior líder do Mundial de MotoGP. Miguel Oliveira conseguiu somar 11 pontos e subiu para o 8º lugar.

“Foi um resultado suado e merecido”, afirmou este domingo Oliveira no final da prova, adiantando que “faltou um bocadinho de aderência, principalmente no último setor, onde não tinha velocidade na reta”. No último ano de contrato com a KTM, Miguel Oliveira foi questionado sobre a sua continuidade na equipa austríaca, respondendo aos jornalistas que “são sempre precisas duas pessoas para haver casamento” e que da sua parte sente que “há valor reconhecido na KTM”.





O calendário oficial só é anunciado em 2023, mas a empresa promotora do MotoGP já confirmou a intenção de manter Portimão no circuito em 2023.



Fãs ganham luvas de Miguel Oliveira

Sérgio Amaral e a sua filha, Maria, viajaram desde a cidade do Porto para acompanhar os três dias do evento em Portimão. Na bagagem trouxeram um pedido especial para Miguel Oliveira, que respondeu ao apelo dos fãs e ofereceu-lhes as suas luvas autografadas. “Apresentámo-nos aqui, tivemos oportunidade de ser filmados e do Miguel ver. Depois fomos contactados pela equipa dele, que nos convidou para ir ao ‘paddock’ e aí estivemos com ele”, referiu ao CM o pai Sérgio. Quanto a Maria Palma, jovem amante da modalidade, diz que viveu “o melhor dia” da sua vida, revelando: “Era algo que já queria há muito tempo. O Miguel é o meu ídolo.”



Os dois fãs já tinham estado no circuito algarvio no ano passado e acompanham com regularidade as provas que acontecem em Espanha.