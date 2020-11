Miguel Oliveira parte em ‘pole position’ histórica no Algarve. Acompanhe aqui o Grande Prémio de Portugal

star a competir este nível, dentro deste cenário que vivemos, é uma homeangem sentida de toda a organização, equipas e pilotos, pelo facto de a Dorna ter feito com esforço deste campeonato que é exemplo para todas as organizações mundiais. Mensagem aos portugueses: 'Um abraço a todos, que não sofram muito!".



Brad Binder caiu ao início da prova e abandonou o Grande Prémio de Portugal em MotoGP.











Miguel Oliveira parte da primeira posição para esta 14.ª e última corrida da época do Mundial de MotoGP, depois de no sábado ter conquistado a primeira 'pole position' da sua carreira e da história do motociclismo português.A prova deste domingo realiza-se no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.Uns minutos antes da prova, prestes a começar a competição o piloto de Almada disse que "e