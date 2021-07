Neemia Queta: O basquetebolista que saltou do Barreiro para o Mundo

Jogar na NBA é o sonho de qualquer jogador de basquetebol, mas os palcos da liga norte-americana só estão ao alcance dos melhores do Mundo. Agora, pela primeira vez, há um português que se vai juntar à constelação de estrelas.



Chama-se Neemias Queta, tem 22 anos e 2,13 metros de altura. Filho de pais guineenses, cresceu no Vale da Amoreira, na Moita, mas foi no Barreiro que deu os primeiros passos na modalidade. No Barreirense começou a encestar e por ali continuou até despertar a atenção do Benfica (2017/2018).