Neemias Queta assina melhor registo pessoal de pontos na NBA frente aos Clippers

O português Neemias Queta assinou este sábado o melhor registo pessoal de pontos na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), ao contribuir com 14 para a vitória dos Boston Celtics diante dos Los Angeles Clippers (145-108).

Poucos dias depois de ter marcado 10 pontos frente aos Golden State Warriors, o poste luso impôs novo recorde pessoal na NBA, tendo ainda conseguido o segundo 'duplo-duplo' da carreira nos 22.55 minutos em que alinhou frente aos Clippers.

No seu oitavo jogo pelos Celtics, além dos 14 pontos (e três assistências), com uma eficácia de 57.1% nos lançamentos de campo tentados, somou-lhes 12 ressaltos, sendo o jogador que mais se evidenciou neste capítulo no encontro, secundado por Ivica Zubac (10), dos Clippers.

Na quarta-feira, Queta tinha alcançado o seu primeiro 'duplo-duplo' na NBA, diante dos Sacramento Kings, sua antiga equipa.

Jayson Tatum (30 pontos) e Jaylen Brown (24 pontos) foram os melhores marcadores da 'franquia' de Boston, seguidos por Jrue Holiday (20).

Do lado do conjunto de Los Angeles, Paul George (21 pontos), Zubac (16) e Daniel Theis (15) foram os principais destaques.

Os Boston Celtics lideram a Conferência Este, com 22 vitórias e seis derrotas, enquanto os LA Clippers estão na sexta posição no Oeste, com 17 triunfos e 12 derrotas.

Neemias Queta contabiliza 28 jogos na NBA, oito dos quais pelos Boston Celtics, que o contrataram na presente temporada, e 20 pelos Sacramento Kings, 15 em 2021/22, na época de estreia, e apenas cinco em 2022/23.

O poste internacional português, de 24 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do 'draft' da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.

No último defeso, foi contratado pelos Boston Celtics, num contrato de duas vias, o que faz com que jogue na equipa principal, mas também nos Maine Celtics, que disputam a G-League.