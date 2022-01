Neemias Queta joga apenas 32 segundos no nono jogo na NBA

O português Neemias Queta jogou no sábado 32 segundos na derrota dos Sacramento Kings em casa dos Philadelphia 76ers (103-101), ficando em branco no nono jogo na Liga norte-americana de basquetebol (NBA).

Em Filadélfia, o poste português entrou em campo a 47,1 segundos do final do segundo período, acabando por sair 32 segundos depois, já com duas faltas feitas.

Tyrese Haliburton foi o melhor marcador dos Kings, com 38 pontos, mais dois do que Joel Embiid, dos Sixers, que conseguiu ainda 12 ressaltos.

Com a sexta derrota consecutiva, os Kings seguem na 13.ª e antepenúltima posição da Conferência Oeste, com 18 vitórias e 33 derrotas, enquanto os Sixers (30-19), que estão numa série de quatro vitórias seguidas, são terceiros no Este.

O poste português integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

Neemias Queta, jogador de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do 'draft', realizado em 29 de julho de 2021, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao 'draft', abdicando da época de 'senior', a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.

Na NBA, Neemias soma nove jogos, com médias de 2,1 pontos e 1,7 ressaltos, mas só somou mais de cinco minutos em três, 7.44 face aos Memphis Grizzlies (cinco ressaltos), em 17 de dezembro, na estreia, 24.05 em 10 de janeiro, com os Cleveland Cavaliers (os primeiros 11 pontos e cinco ressaltos), e 8.15 perante os Celtics (seis pontos, dois desarmes de lançamento e dois ressaltos), em 25 de janeiro.