Novak Djokovic venceu pela 10.ª vez o Open da Austrália, em ténis, ao derrotar na final o grego Stefanos Tsitsipas, com os parciais de 6-3, 7-6 e 7-6, em duas horas e 56 minutos. Com mais este triunfo, o sérvio, de 35 anos, iguala o espanhol Rafael Nadal no registo recorde de conquistas em torneios do Grand Slam, 22 para cada.









