Número recorde de candidaturas de modalidades aos Jogos Paralímpicos Los Angeles2028

O Comité Paralímpico Internacional (IPC) anunciou esta terça-feira ter recebido um número recorde de 33 pedidos de modalidades para inclusão no programa dos Jogos Paralímpicos Los Angeles2028, entre as quais figuram as 22 que estarão na competição em 2024.

De acordo com o IPC, além dos 22 desportos que integrarão o programa dos Jogos Paris2024, as mesmas que foram disputadas nos Jogos Tóquio2020, apresentaram candidatura as modalidades de luta, escalada, futebol para atletas com paralisia cerebral, golfe, karaté, dança, futebol em cadeira elétrica, vela, surf, andebol em cadeira de rodas, e voleibol de praia.

O IPC assegura que irá analisar os pedidos, em estreita colaboração com o comité organizador da competição, indicando que a decisão final será anunciada em janeiro de 2023.

Colleen Wrenn, responsável do comité organizador dos Jogos Paralímpicos do IPC, considerou que "receber um número recorde de 33 pedidos de modalidades mostra a força crescente do desporto para pessoas com deficiência dentro do movimento desportivo global ".

Os Jogos Paralímpicos de Los Angeles vão decorrer entre 15 e 27 de agosto de 2028, enquanto os de Paris se vão disputar-se entre 28 de agosto e 08 de setembro de 2024.