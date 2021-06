Organização dos Jogos Olímpicos estima cerca de sete casos diários de Covid-19 no evento

Os organizadores dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020 estimam que haverá cerca de sete covid-19 positivos por dia entre as pessoas envolvidas no evento, disse este sábado a emissora pública japonesa NHK.

A estimativa foi apresentada numa reunião com peritos e foi elaborada pelo comité organizador e pelas autoridades de Tóquio com base no número de pessoas que deram positivo durante um evento de teste realizado em maio.

A estimativa assume um cenário que envolve cerca de 77 mil pessoas, incluindo atletas e outro pessoal, mas não inclui a administração de vacinas a eles, pelo que os números reais podem ser inferiores.