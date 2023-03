O que dizem a imprensa internacional e os pilotos sobre o acidente que derrubou Miguel Oliveira no MotoGP

Colegas, imprensa, o próprio Marc Márquez e os comissários do MotoGP, todos são unânimes em atribuir a culpa do acidente que derrubou Miguel Oliveira, no domingo, no Grande Prémio de Portugal, ao piloto espanhol.

Um dos nomes que condenou com maior veemência o choque no autódromo de Portimão foi Aleix Espargaró. "São coisas que acabo por não entender. Parece-me gravíssimo, podia ter rebentado o joelho ao Miguel Oliveira e ficava sem correr o resto da vida. Passou os limites", disse o colega do português na equipa da Aprilia.

O madrileno Jorge Martín também não poupou nas críticas ao compatriota. "Há pilotos em frente e tens de respeitar. Naquele momento tens de ir por fora, mas ele não quer. Pedir desculpas ao público já não resulta. Ele que tenha cuidado que já me estragou corridas", disse Martín, que também foi afetado pelo despiste.

Imprensa condena "erro tremendo" de Márquez

Também a imprensa internacional é unânime em culpar o espanhol Marc Márquez pelo acidente que atirou o português Miguel Oliveira para fora do Grande Prémio de Portugal, em Portimão.

Mesmo a imprensa do país vizinho não defende Márquez e condena os "excessos" do piloto. "Erro tremendo de Marc Márquez que acabou com a corrida de Miguel Oliveira", lê-se no desportivo espanhol As.

"Quando andas sobre um fio, é mais fácil caíres. O problema é que no motociclismo, quando cais, não cais sozinho, o que aconteceu em Portugal, logo a derrubar o ídolo local. O MotoGP precisa do Marc, mas não assim", escreve também o As.

Já a Marca fala num acidente "arrepiante". "Confusão no mundial [de motociclismo] e o culpado é Márquez, é indiscutível. Provoca calafrios a quem viu", escreve o jornal.

No catalão Mundo Deportivo, lembram a vontade que o piloto espanhol tem de voltar a estar em destaque no motociclismo como a razão do acidente. "A vontade [de Marc Márquez] em demonstrar que está de regresso traiu-o. Forçou demasiado", pode ler-se no diário desportivo.

O portal especialista em desportos motorizados Motorsport concorda com um erro "muito forçado" de Márquez, que "julgou mal" o tempo de ultrapassagem.

O italiano Gazetta dello Sport recorda a carreira de um Márquez "preso ao passado", com um trajeto carregado de momentos "muito arriscados". Também em Itália, o Corriere dello Sport fala num acidente "maluco".

O acidente valeu uma sanção ao piloto espanhol, que reconheceu a culpa no choque com Miguel Oliveira.