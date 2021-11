Pelo menos cinco feridos em confrontos entre adeptos do Sporting e do AEK de Atenas em Alvalade

Confrontos entre adeptos do Sporting e do AEK de Atenas, no final do jogo de Andebol a contar para o Europeu, fizeram vários feridos na noite desta terça-feira.



Ao que o Correio da Manhã apurou junto de fonte policial, há cinco feridos a registar, todos adeptos do AEK de Atenas. Os confrontos ocorreram no pavilhão João Rocha, em Alvalade. A mesma fonte confirma que os feridos foram assistidos no local.

O Sporting assumiu a liderança do Grupo D da Liga Europeia de andebol, ao receber e vencer os gregos do AEK de Atenas (31-30), em jogo da quarta jornada.

Com este resultado, o Sporting soma agora seis pontos, mais um do que os segundos classificados, os macedónios do Pelister, que venceram os húngaros do Tatabanya (33-20), e os franceses do Nimes, que empataram com os suíços do Kadetten (25-25).