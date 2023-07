Portugal empata frente à seleção espanhola no segundo jogo do Europeu de hóquei em patins

A seleção portuguesa empatou, por 3-3, no encontro frente a Espanha, esta terça-feira, no segundo jogo do europeu de hóquei em patins. O golo do empate, marcado por Gonçalo Alves, chegou a apenas 51 segundos do fim do encontro.Os golos de Portugal foram marcados por João Rodrigues, Rafa e Gonçalo Alves. Marti Casas, Pau Bargalló e Nil Roca apontaram os golos espanhóis.No primeiro jogo a seleção portuguesa bateu a Itália por 7-4. Com este resultado Portugal mantém a liderança do grupo com quatro pontos.As outras duas seleções do grupo A (França e Itália) jogam às 20h00 o segundo jogo. Caso ganhe, a França pode igualar pontualmente o registo dos portugueses.O último encontro desta fase, que se realiza na quarta-feira, opõe Portugal aos franceses.