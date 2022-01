A seleção portuguesa de futsal somou este domingo o segundo triunfo consecutivo no Euro 2022, ao bater os Países Baixos por 4-1, e está com um pé e meio nos quartos de final da competição.





Saadouni, na própria baliza, Pany Varela, com um bis, e Afonso Jesus, na reta final, apontaram os golos da equipa das quinas. Bouzouyan marcou o tento de honra da seleção anfitriã da prova. Com este resultado, a turma de Jorge Braz isolou-se na liderança do Grupo A, com seis pontos. A Ucrânia segue em segundo, com três pontos, os mesmos que os Países Baixos, que estão na terceira posição. A Sérvia está no último lugar, com 0.