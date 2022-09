Portugal vence frente à Polónia na estreia no Europeu de sub-19

Portugal estreou-se este domingo no Campeonato da Europa de futsal de sub-19 com um triunfo sobre a Polónia, por 4-2, com um 'bis' de Furtado, na cidade espanhola de Jaén.

Na Olivo Arena, no arranque do Grupo B, Furtado abriu a contagem logo aos dois minutos, mas Rol, aos 14, refez a igualdade no marcador, recolocando a Polónia na luta pelo triunfo.

Tomás Colaço deu nova vantagem à seleção portuguesa, aos 24, com Furtado a aumentar a diferença logo a seguir, aos 25, e Kutchy a deixar a formação lusa a um passo do triunfo. Rol voltou a marcar para a Polónia, aos 32, mas o resultado manteve-se inalterado até final.

Portugal e Polónia foram semifinalistas no último Europeu, que decorreu em 2019 na Letónia, mas ambos falharam a final.

No outro encontro do Grupo B, França e Itália jogam ainda hoje.

Portugal volta a atuar na segunda-feira frente a França e fecha esta fase na terça-feira com um duelo com a Itália.

No Grupo A está Espanha (atual campeão), Ucrânia, Croácia e Roménia. Os dois primeiros classificados de cada agrupamento seguem para as meias-finais. As meias-finais estão agendadas para 8 de setembro e a final será jogada em 10.